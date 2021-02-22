东海岸公园大道10车连环撞 1人送院

（早报讯）10车在东海岸公园大道连环撞，其中两车犹如“叠罗汉”。

这起事故发生于今早（2月22日）9时许，地点是东海岸公园大道（ECP）朝往樟宜机场方向的路段。

热心读者卢瑞明（63岁，退休）拨电《新明日报》24小时热线通报，指该路段发生一起连环撞车祸。他表示，他骑脚踏车经过时，看见八九辆车停在路旁，仔细一看，才发现是连环车祸。

“我每个月都会到东海岸做运动，会经过这里。我离开时没看到救伤车，但有一名警员刚抵达现场。”

他忆述，涉及车祸的车辆看似损毁程度不严重，涉事车辆都停在最右边车道。

“据我观察，大多数涉事轿车只是车头碰车尾，只有几辆轿车撞得比较严重。后方车辆行驶较缓慢，没什么塞车，很多路人在天桥上围观。”

根据他提供的照片可见，其中一辆黑色轿车车头严重损毁，一辆灰色轿车则被“铲”起来，车尾压在另一辆红色轿车上方，犹如“叠罗汉”般。至少15名男女站在路旁等待支援，他们有的在低头按手机，有的在拍照，有的则在交谈。

民防部队受询时证实，一人受伤送院，另两人受轻伤，拒绝送医。

警方受询时，证实了这起事件。警方表示，于今早9时21分左右，接获一起涉及9辆轿车及一辆德士的交通事故通报。

其中一辆涉事轿车的47岁女司机，在意识清醒的情况下送院。