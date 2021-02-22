人协前总执行理事长林靖忠逝世

（早报讯）在上世纪70年代代表我国派驻苏联大使馆的前外交官、人民协会前总执行理事长林靖忠星期天（2月21日）下午因病逝世，享年84岁。

林靖忠也是反对党人民之声领导人、律师林鼎的父亲。林鼎受访时透露，父亲上周二（16日）因跌倒入院，原本意识清醒，身体状况也良好，但临出院前突感不适，疑器官受感染，最后因肺炎于医院去世。

林靖忠有长达20年的公共服务经验，他在人协期间也曾与建国总理李光耀和我国第一代建国先驱吴庆瑞博士等人共事，有密切的合作关系。根据报章档案资料，林靖忠在1961年加入政府部门，曾在不同单位担任行政官，后来是少数获选到莫斯科修读俄文的官员之一。

他在1971年受委出任我国驻苏联大使馆的一等秘书，并在1973年升任领事，全家在莫斯科生活有约四五年的时间。

林鼎分享说，父亲初到莫斯科时，自己刚好上小学，虽然年纪小，但他印象深刻的是，父亲对地缘政治和时事非常感兴趣，饭桌上讨论的课题总是非常精彩，而那也燃起了他对历史与政治的兴趣。

他说：“当时正值冷战高峰期，父亲在工作岗位上，相信见证很多重要的历史时刻。他也会自在地和我们谈论世界政治发展趋势，所以我也吸收很多。一些重要人物的名字，像美国前总统尼克森、中国前总理周恩来、前苏联领导人勃列日涅夫，我小时候就已非常熟悉。”

“我们一家人也在莫斯科度过美好的时光。在我印象中，父亲做事勤奋、用心。他思想也非常开明，他一直相信政治需要适应时代需求，因此也没有阻止我加入反对党。”

林靖忠归国后曾任文化部副秘书与人协外勤理事长。他在1978年接任人协总执行理事长的职务，后来因转到商界发展，于1982年辞去人协的职务。

林靖忠留下81岁的遗孀。两人都是华校生，毕业自南大，并育有三名子女。林鼎有两个妹妹，她们都是医生。

林鼎指出，父亲生前是虔诚的佛教徒。林靖忠的灵堂设于新加坡殡仪馆，遗体将于星期三（24日）在万礼火化场火化。