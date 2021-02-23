本地新增社区病例是早前确诊新航空姐丈夫

（早报讯）我国昨天（2月22日）唯一的新增社区冠病病例是早前确诊新加坡航空公司空姐的丈夫，他在隔离期间失去嗅觉、发烧却还自行服药，没有通报症状，直到接受例行检测时才发现染疫。

根据卫生部文告，这名43岁本地男子是一名活动策划人，但自本月1日以来不曾上班。他的41岁妻子于本月9日确诊，身为密切接触者的他在同日被隔离，当天的检测结果呈阴性。

然而，在隔离期间，他于15日失去嗅觉（anosmia），却没有向卫生部通报症状。20日，他开始发烧却自行吃药，并且依然没有通报症状，直到隔天接受当局为隔离者进行的例行检测时，才确诊送院。

他的血清检测呈阴性，显示他可能是当前受感染，B117变种病毒检测结果则尚未出炉。

卫生部说，被隔离或在履行居家通知者必须及时通报任何症状，并每天向卫生部报告健康状况。当局会在人们开始接受隔离时，向他们提供一张清单，列明须注意的冠病症状，以及通报相关指示。

卫生部提醒人们负起社会责任，就算只是出现初期或轻微症状，也要及时上报。

我国昨天新增共10起冠病确诊病例，除了上述社区病例，其余九起均属境外输入，抵新后就开始履行居家通知。客工宿舍没有出现新病例。

输入病例当中，两人是分别从印度尼西亚和英国返新的本国公民，其余持各类证件的外籍人士分别从缅甸、菲律宾、印度尼西亚、印度和美国抵新。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达5万9879起。目前有19人留院治疗，其中一人在加护病房留医。另有85名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。昨天15人出院或迁出隔离设施。