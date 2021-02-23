德士私召车司机今起接种冠病疫苗

（早报讯）本地5万名德士师傅和私召车司机将从今天（2月23日）开始接种冠病疫苗，另外1万3000名公共交通员工则已接种第一剂疫苗，司机表示接种后除了能保护自己，更能保护乘客。

陆路交通管理局和卫生部同全国德士师傅协会、全国私人出租车司机协以及德士以及私召车业者安排本地5万名活跃德士和私召车司机开始接种冠病疫苗。

陆交局表示，这些德士和私召车司机将会陆续收到邀请短信，让接获短信的司机将能上网预约，并选择自己方便的时间和地点进行接种。

其中，今早约有300名司机来到位于注射丰嘉中学旧校舍接种中心进行接种，他们不约而同表示，接种除了能保护自己和家人外，也能保护乘客。

白万春（62岁，德士司机）说：“我们每天接触二十多名乘客，即使会穿戴口罩和消毒，但还是会担心，接种疫苗后能提供多一层保护，让我们更安心。”

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士和全国职工总会中小企业协作平台署长杨涴淩今早也到接种中心和接种的德士和私召车司机交流。

许连碹指出，当局计划为8万名公共交通员工接种，巴士和地铁车长已在上个月开始接种，至今有1万3000人接种第一剂疫苗，1万人完成接种第二剂疫苗。

她说：“尽管接种疫苗是自愿性质，我鼓励德士和私召车司机们踊跃响应……不过即使接种后，他们也需遵守防疫措施，包括穿戴口罩和保持个人卫生。”

针对有一些司机可能担心因副作用而不愿意接种，Grab新加坡董事经理余伟腾就指出，Grab已经扩大了集团的保险计划，司机如果因接种出现的不良反应而必须住院，将可获得收入补贴。