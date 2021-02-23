“搞大你肚子，你就会跟我一起” 青年强奸未婚妻逼复合

（早报讯）为挽回前未婚妻，20岁痴情男擅闯她住家，把她拉到房内霸王硬上弓，甚至扬言：“只要搞大你的肚子，你就会和我在一起！”，结果自食其果昨被判坐牢8年打鞭6下。

被告现年22岁，受害人则是23岁。为保护受害人身份，法官下令媒体不得报道可能泄漏受害者的身份资料，包括被告的姓名。

案情显示，被告和受害人从2017年开始交往，并于2019年2月2日订婚。怎料，两人后来感情触礁，受害人决定解除婚约。被告不死心，多次尝试挽回受害人，但被拒绝。

2019年6月15日当天，受害人因感到不舒服，独自一人待在家中。她的父母周末时会到新山一趟，被告得知后决定上门找受害人。

当天傍晚6时许，受害人下楼买东西，怎料遇见被告。两人为此起争执，受害人随后也警告被告不要再纠缠她，两人分道扬镳。受害人返回住家，到房里休息，但却没有反锁大门。

被告和受害人之后通过简讯起争执，受害人在简讯中写道：“我已经生病了，不要再打扰我了，放我走吧。”

岂料不久后，受害人听见开门声，被告过后突然冲进她的房间。

受害人大吃一惊，连忙走到客厅。被告则跟随在后，不停地挽留她。受害人拒绝，要被告离开。

怎料，被告竟对受害人说，只要搞大她的肚子，她就会和他在一起。随后，被告抓起受害人的手臂，把她拉到房内强奸她。受害人拼命挣扎，苦苦哀求，要被告住手，但却不受理。事后，受害人非常难过，跑到厕所里哭泣，被告则安抚受害人，还告诉她，若怀孕了，他会陪她一同打掉孩子。

控方表示，被告得知受人独自在家后，擅闯受害人住家，还在她的房间强奸她。更恶劣的是，被告的意图是为了搞大受害人的肚子，促请法官判他坐牢至少10年和打鞭6下。

法官下判时表示，年纪轻不代表他们有“准证”犯严重罪行，以逃过监禁和鞭刑，最后判他坐牢8年和打鞭6下。