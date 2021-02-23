何晶忆童年：我小学就读邻里学校 曾偷看漫画、放学斗风筝

（早报讯）从路边摊购买椰子糖和刨冰球、用玻璃粉武装风筝的线去“斗风筝”、上课时为掩饰在阅读夹在课本内的漫画书，故意将课本立在桌面上……总理夫人何晶忆童年，分享小学就读于邻里学校所经历的那段快乐时光，说童年不是仅仅为了升高中或上精英学校。

总理夫人何晶前天在面簿转发了本地网络新闻媒体慈母舰（Mothership）转载的《写给女儿的信》书中的一篇文章，并在贴文中写下500多字的短文分享她的童年的乐事与糗事。

她说：“每所学校都是好学校，即使是在上世纪60年代。我就读于一所距离我家，走路五分钟就能到的邻里小学。中学呢，我就选了小学隔邻的那所中学，该校与我的小学共享一个操场。”

距离住家只有三分钟路程的学校，其实有着诸多的好处。何晶在贴文中写说：“我可以回家吃午饭或洗个澡，之后再回学校参加课外活动。忘了拿东西，我可以跑回家取。”

这篇引起何晶共鸣的文章，讲述育有七岁和四岁女儿的年轻母亲张晓婷（译音，34岁）亲自写信向大女儿解释，为何好不容易帮大女儿在特选小学抢到一席之位，开学后却因为看到大女儿学习太累，脸上失去笑容后，忍痛让女儿转学到距离住家三分钟路程的邻里小学就读。

对此，何晶在面簿贴文中也感谢父母给予她选择玩具与学校的自由。她说：“无论身在何处，我们都能过得很充实，无须追求一个又一个闪亮的东西。”

念邻里学校没输在起跑线 何晶曾是A水准状元

邻里学校走出来的总理夫人何晶，不见得就会输在起跑线上，反而表现得很出色，曾经是A水准会考状元。

何晶中学上的是克信女中（Crescent Girls’ School）。上世纪60年代，与克信女中共享同个操场的，就是当年位于红山一带的亚历山大小学（Alexandra Estate Primary School）。该小学已在1987年停办。

何晶从克信女中毕业后，就到国家初级学院升学。

18岁的何晶在1971年的A水准考试中，成为国初最高分的学生，并进入新加坡国立大学就读，1976年考获电子工程一等荣誉学位文凭。1982年，她从美国史丹佛大学考获电子工程硕士学位。