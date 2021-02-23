任意超速切道撞伤脚踏车骑士 理工生判一年缓刑监视

（早报讯）19岁理工学院女学生不仅超速驾驶，还在切换车道时突然发现右边车道的后方有车，又临时切换回去左边车道，结果撞上左边车道前方的脚踏车，导致脚踏车骑士受重伤，住院70天。

现年20岁的周佳莹早前承认疏忽驾驶导致他人重伤，昨日被判接受12个月的缓刑监视，同期间也不得驾驶任何车辆。

2019年7月24日晚上约8时33分，被告以每小时70公里的车速，行驶在西兵营路（West Camp Road），而该路段规定的车速是每小时50公里。当时，37岁的马来西亚男子王武宝和朋友，在同一路段骑着脚踏车。

该路段共有两条车道，被告原本行驶在左边车道，过后她开车移向右边车道时，发现右边车道后方有车子正往她开来，她便急忙换回左边车道，却因此撞上在该车道骑行的脚踏车后方，导致王武宝被撞上挡风玻璃，并在她刹车时摔落在马路上。被告立即下车给予帮助，王武宝的朋友也随之报警。

王武宝送往医院后，紧急进行去骨瓣减压术（decompression craniectomy），再送往加护病房观察。他前后住院70天，之后回到马国怡保休养。

主控官指被告当时超速驾驶，又疏于确保在安全的情况下切换车道，应当严惩以达阻吓作用，促请法官判她坐牢两周及吊销各级执照五年。

被告的代表律师则指她犯案时才19岁，发生车祸后也给予伤者帮助，并配合警方调查，恳请法官考虑缓刑监视。（人名译音）