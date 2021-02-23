40岁男子涉千万元冠病诈骗洗钱案将被控

（早报讯）一名40岁男子因涉嫌一宗与冠病19疫情相关的诈骗及洗黑钱案件，明天（2月24日）将被控上法庭。

警方文告指出，警方在去年3月中接获一宗诈骗案报案，一家海外制药公司指被骗走663万6000欧元（约1020万新元）。这笔钱原本用于购买口罩与消毒液，但该公司将金额转账至一家本地银行户头后，不仅货物没有送达，与该公司接洽的供应商也不再回应，彻底失联。

经过调查，商业事务局确认一名涉嫌经手这笔现款的男子身份，并于去年3月25日将他逮捕。进一步调查显示，这名男子在接收款项时有理由相信这笔钱是赃款。他也涉嫌在获得款项后使用一部分的钱，并把一部分款项汇出国外。

男子涉嫌抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（Corruption, Drug Trafficking and Serious Crime（Confiscation of Benefits）Act，简称CDSA）下多项罪名，明天将被控上法庭，若罪成可被判监禁最长10年或最多50万元，或两者兼施。

警方严正对待此类案件，若碰上类似诈骗案，应拨打警方热线1800-255-0000提供线索。公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网到 www.scamalert.sg，了解更多详情。