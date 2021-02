40岁男子涉千万元冠病诈骗洗钱案将被控

(早报讯)一名40岁男子因涉嫌一宗与冠病19疫情相关的诈骗及洗黑钱案件,明天(2月24日)将被控上法庭。

警方文告指出,警方在去年3月中接获一宗诈骗案报案,一家海外制药公司指被骗走663万6000欧元(约1020万新元)。这笔钱原本用于购买口罩与消毒液,但该公司将金额转账至一家本地银行户头后,不仅货物没有送达,与该公司接洽的供应商也不再回应,彻底失联。

经过调查,商业事务局确认一名涉嫌经手这笔现款的男子身份,并于去年3月25日将他逮捕。进一步调查显示,这名男子在接收款项时有理由相信这笔钱是赃款。他也涉嫌在获得款项后使用一部分的钱,并把一部分款项汇出国外。

男子涉嫌抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令(Corruption, Drug Trafficking and Serious Crime(Confiscation of Benefits)Act,简称CDSA)下多项罪名,明天将被控上法庭,若罪成可被判监禁最长10年或最多50万元,或两者兼施。

警方严正对待此类案件,若碰上类似诈骗案,应拨打警方热线1800-255-0000提供线索。公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688,或上网到 www.scamalert.sg,了解更多详情。