新加坡理工大学本周举行实体毕业礼

（早报讯）实体毕业礼复办，新加坡理工大学从本周二至六为2020年毕业生举行毕业典礼，也是首所在今年举办实体毕业礼的大学。近2200名毕业生将分别在11场仪式领取毕业证书。

根据新工大针对毕业生所做的初步调查，截至去年底，接受调查的毕业生中有91％已找到工作，包括部分时间等性质的工作。由于各课程结业的时期不同，新工大具体的毕业生就业调查将较迟公布。

为今天毕业礼担任主宾的交通部长王乙康致辞时肯定新工大的表现，强调大学自2009年成立以来的发展，提倡应用学习，并通过综合学术职场培训计划让学生累积实际的工作经验。

2019年的就业调查显示，新工大毕业生有近91％在毕业的半年内就业，其中84％从事全职工作。超过55％获得实习公司的工作邀约。新工大毕业生的月薪中位数也从2015年的3000元增加到2019年的3500元。

他指出，新工大栽培不少杰出的毕业生，已能同本地其他大学平起平坐。接下来，新工大也会加强跨学科学习，为课程注入跨学科的内容。

前任教育部长王乙康过后也在面簿贴文表示，很荣幸出席今年的首场毕业礼。“这是我们一路来应变，保持坚韧与毅力的另一个里程碑。”

受疫情影响，往年在10月举办毕业礼的新工大把活动挪到今年举行，并执行各安全措施。因出席人数有限，毕业礼也通过线上转播。