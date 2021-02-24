教育部检讨涉及高空项目的户外学习活动安排

（早报讯）教育部正在对涉及高空项目的户外学习活动安排进行检讨，并会公布检讨结果与建议。在结果出炉前，所有这类户外学习活动将继续暂停。

英华自主中学中四学生潘信扬（15岁）2月3日在义顺4道的义顺战备军协俱乐部进行高空项目时，失足坠落后悬在半空，被救下时已经失去意识，送院抢救无效，隔日去世。

教育部当时宣布暂停所有包括高空项目的户外学习活动，直到案件调查结果出炉。

教育部长黄循财今天中午在国会回答议员维凯（三巴旺集选区）有关调查进展的口头询问时说：“由于警方仍在调查潘信扬的死因，我们无法就事件的具体细节发表评论。”

黄循财表示，事发时，潘信扬正和同学一同在义顺战备军人协会俱乐部的探险设施参加一项活动，这项活动的承办者是外展活动公司Camelot。活动也是英华自主中学自2017年起为学生开展的年度活动。

警方发言人早前透露，当局接获求助电话，指一名15岁男生在进行高空项目时，不慎失足摔倒，被安全绳索吊在半空。男生在被解救过程中昏迷，警方抵达现场时，他已经失去意识。

医护人员赶到后为男生进行心肺复苏，男生随即在失去意识的情况下被送往邱德拔医院，2月4日上午去世。初步调查显示，意外不涉犯罪行为，案件仍在调查中。

战备军协则发表声明称，当日英华自主中学正举办一项露营活动。战备军协会尽力配合有关当局的调查。

黄循财也代表教育部，向潘信扬的亲属“表达最深切的慰问”。