在拉扎鲁斯岛非法群聚 最后4人今认罪

（早报讯）12人在拉扎鲁斯岛非法群聚一案，最后四名英国籍被告今早认罪后被判刑，如今12名被告都已个别被罚3000元。

《联合晚报》日前报道，12名男女去年8月8日一起到拉扎鲁斯岛游玩，其中一人还把群聚的照片放上社交媒体，引起社会哗然。当中有一名新加坡人和一名越南人，其余是英国人。

他们后来各被控一项触犯冠病19（临时措施）法令罪名，指他们违反安全距离管制条例。

这12名年龄介于29岁至32岁的被告是娜塔莉、特林明、亚历山大、洛伊、拉吉瑟、佐伊、罗斯、海伦、丹福德、李布尔、阮氏秋荷，以及戈尔德。

除了娜塔莉和阮氏秋荷分别是新加坡人和越南籍新加坡永久居民以外，其他10人都来自英国。

今天认罪的是李布尔、特林明、海伦，以及罗斯。其余八人日前已在认罪后，个别被判罚款3000元。

根据案情，12名被告是在去年8月8日早上11时左右，从新加坡本岛乘搭渡轮到圣约翰岛。他们接着徒步到拉扎鲁斯岛游玩，约傍晚6时通过圣约翰岛离开。

主控官指出，娜塔莉拍下了众人群聚游乐照片，上载至社交媒体，引起关注。

主控官认为，12名被告的罪责大致相同，请求法官判所有被告，每人罚款3000元。

代表律师请求法官从轻发落，但法官同意控方的立场，认为12人应该接受同样的刑罚，今早判最后四名被告，每人罚款3000元。