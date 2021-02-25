缅籍女佣被虐死案极其严重 基于证据才从谋杀改控误杀

（早报讯）缅甸籍女佣被虐死的行为极其恶劣，总检察长曾亲自指示以最严重的指控向她的雇主加以提控。女雇主原本被控谋杀，因之后有了被告的精神评估报告等更多证据，控状才被减轻为误杀。

内政部长兼律政部长尚穆根今早（2月25日）和人力部长兼内政部第二部长杨莉明透过视讯接受媒体采访，就近日备受关注的虐佣案发表看法。

尚穆根以“彻底令人厌恶”形容这起案件，并指女佣所遭受的一切“糟糕”、“令人完全无法接受”，恶劣行径已非文字所能描述。“她被绑起来、用热熨斗烫伤、没有食物、不停被打，而且不止这些。她因挨饿和被殴打致死。这样的兽行（bestiality）令人发指。”

2016年7月26日，24岁缅甸籍女佣磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）被发现死在碧山组屋单位。女雇主盖娅蒂丽（Gaiyathiri D/O Murugayan，40岁）前天在高庭承认虐待磅艾赫多恩至少九个月。

尽管被告面对的控状取决于个别案情，一般而言，虐佣案较常涉及蓄意伤人或蓄意严重伤害他人的控状，误杀属非常严重的罪行。

女雇主最初被控谋杀，她之后被诊断患有严重抑郁症和强迫型人格障碍，影响了她在案发时的判断能力，获改控误杀。

尚穆根说，女雇主面对多达115项控状，大量的翻查电眼等搜证工作和精神评估程序持续了一段时间，而综合所呈现的证据和精神评估结果，被告最终承认误杀罪行。

案发时是警曹长的男雇主凯文切尔瓦姆（Kevin Chelvam，41岁）也涉案被控，日后法庭刑事程序完结，无论审讯结果为何，他都将面对警队纪律聆讯。

另一方面，杨莉明表示，人力部将继续探讨从三大方面加强对此类案件的监管，包括医生在为女佣进行例行检查时的通报程序。

目前本地女佣每半年就须接受健康检查，医生若发现女佣有受虐或困扰迹象，有义务向警方或人力部通报。“我们在2017年已明确指出这点，而我们将须进一步加强这方面。”

人力部也将探讨加强对付暴力雇主的安全保障，并让社区和合作组织更多参与相关工作，以便更快和更好地发现女佣饱受困扰的迹象。

至于在女佣生前曾为她检查健康状况的医生，以及与女佣和男女雇主同住的两名租客，是否也将面对相应行动，尚穆根则表示案件尚未完结，不便回应。