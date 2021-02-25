红包多多料破千万 再引发投注热潮

（早报讯）缩水红包多多料仍吸引不少字迷，奖金估计将破千万，再次引发投注热潮。

每年一度的农历新年期间开彩“红包多多”将在明天元宵佳节抽奖。以往的红包多多首奖奖金可高达1200万元，但因受到疫情影响，博彩公司日前宣布，考虑到顾客、职员和公众的健康与安全，今年通过减少红包多多第一组奖金金额的方式，减少排队人潮。

因此，今年的红包多多首奖奖金减至800万元。

不过，由于上一期的多多头奖没人测中，明天开奖的奖金额已累计至960万元，再加上这两天估计有不少公众陆续下注，开奖时的奖金预料会被推高至1000万元以上。

记者今早（2月25日）走访一些旺地投注站时发现，并没有出现夸张的人龙。

位于义顺5道第102座投注站外，大约有20多人在排队下注，秩序井然，队伍移动的速度也快。

公众张先生（62岁，司机）表示，他在附近吃完早餐后顺道来碰运气。他说，没有长期下注的习惯，遇到大奖时都会小注参与。

另外，福禄寿大厦及萌古连商业中心的投注站均有少量人潮，工作人员也不时走出来，呼吁大家保持安全距离。

李先生（55岁，自雇人士）受访时说，今日来四马路观音堂拜拜，顺便买多多。“我住在红山，既然来到了就顺便买，希望拜了后能得到庇佑。”