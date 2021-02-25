称训练游泳 男子丢五只狗入水沟被控

（早报讯）男子被指在阻断措施期间，两天内带五只狗到蓄水池大水沟中游泳，当时惊动超过50人到场救狗，男子昨天（2月24日）被控上法庭。

这起事件发生在去年5月8日及9日，地点是贝雅士蓄水池上段的一处大水沟。

《新明日报》之前报道，一名男子疑将五只狗丢入蓄水池的大水沟中，声称是在训练狗儿游泳。这一幕被目击者拍下，视频在网上被疯传，惊动动物与兽医事务局以及爱狗组织，超过50人到场救狗。

被告是59岁的张华明（译音），来自马来西亚，是本地永久居民。他面对27个控状，包括抵触12项公园与树木法令、12项动物与禽鸟（养狗执照与管制）条例、一项动物和飞禽法令、及两项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，昨天被控上法庭。根据控状，被告在汤申一带的私人住宅区内，养了五只宠物狗，分别为一只贵宾犬、一只拉布拉多犬、一只混种狗和两只黄金猎犬，超过规定允许的三只。

被告分别在去年5月8日上午11时32分及5月9日上午11时，在未经允许情况下，带了五只狗进贝雅士蓄水池上段，并在去蓄水池的路上，没有用狗绳牵着五只狗。

此外，被告也被指两天都闯入距离蓄水池正门约5米、标有“禁止入内”告示牌的区域，并在9日让贵宾犬从约1米的高处，掉进该处大水沟的湍急流水中。由于被告在阻断措施期间无故出门，带五只狗到蓄水池大水沟游泳，因此也触犯冠病19（临时措施）法令2020。

案展至3月10日过堂。