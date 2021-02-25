比清洁工起得更早 热心安哥每天清晨义务清理餐桌碗碟

（早报讯）每天天未亮，热心安哥就到直落布兰雅巴刹与熟食中心把隔夜留在桌上的碗盘和食物残羹清除和擦桌子，确保早起光顾的居民有一干净卫生的用餐环境。安哥起得比清洁工还早，收碗碟工人连声“谢谢”；也有居民送上红包表示谢意。

署名“Douglas Loh”的网民昨早（2月24日）在面簿贴文说，自己最近到直落布兰雅弯巴刹和熟食中心用餐时，注意到感人一幕。

他在贴文中笑说，相信许多人和自己一样，清晨到熟食中心时，总会发现前一晚食客留下的碗盘、食物残羹或酒瓶，整个环境一般都比较脏乱。

网民说，他可以理解这样的情况，毕竟清洁工也有下班的时候，但过去几个早上，熟食中心的桌子异常干净，让他感到有些意外。

他接着称，自己后来注意到一名走路一拐一拐的安哥，正在熟食中心帮忙整理碗盘和清除，让其他的食客有干净的桌子用餐。

据他观察，安哥有别于一般的收碗碟工，他身穿便服，一看就知不是员工。“他会帮忙将碗盘叠好，然后还用纸巾擦拭桌子，并将碗碟放到碗盘归还区。”

网民上前与安哥交谈，才知他是自动自发，协助清理熟食中心。

他说，安哥的善举让他很感动，他于是当场包了一个红包给对方表示感谢，并希望通过贴文表扬安哥的行为。

《联合晚报》记者昨日走访熟食中心，不少居民和清洁工都一眼认出安哥，并说他是熟食中心的常客。

一名不愿具名的清洁工受访时说，自己偶尔在开工前会看到安哥，也确实安哥会帮忙收拾碗碟和清理桌子。

“我虽然没有和安哥谈过，但还是连忙感谢他帮忙打扫和维持卫生。”