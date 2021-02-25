骑电板车超速下坡撞倒妇女 送餐员罚2400元

（早报讯）在南大校园内超速骑行电板车，32岁送餐员驶下斜坡时发现前方有一对母女，但他的刹车器早已磨损，结果他刹车不及把妇女撞趴在地，妇女鼻子当场鲜血直流。

这名送餐员是陈方智（译音），他承认一项疏忽驾驶导致他人受伤的控状后，被判罚款2400元。

这起事件发生在2019年7月4日晚上9时，地点是南洋理工大学靠近一个宿舍的人行道。

案情显示，50岁妇女当时与女儿沿着人行道走下坡，而被告则以时速20公里的速度骑电板车行驶在她们后方。庭上没揭露，妇女和女儿是否是南大职员或学生，以及女儿的年龄。

他当时发现母女在20米前方时，赶紧按下刹车器，不料电板车的刹车器早已磨损，无法及时刹车。

此时，50岁妇女当时听到后方传来电板车飞速的声音，她当即转过头看到被告骑电板车朝自己冲过来，无奈为时已晚，她来不及闪避就遭被告撞倒。

她当时脸朝下倒在地，鼻子瞬间鲜血直流。被告见状上前道歉，也有意拨电帮忙召救护车，但被妇女拒绝送医。

妇女直到两天后才自行到诊所看诊，并被转介到医院进一步检查。她被诊断鼻子疼痛和双眼下方淤青。

调查显示，被告知道他的刹车器已磨损，却超速在人行道骑行电板车，超过当时时速10公里的限制。

根据早前报道，自2019年11月5日起，电板车被禁骑上人行道。政府也从去年4月将人行道禁令扩展至其他代步工具，包括悬浮滑板和电板车等。

律师代为求情时指，被告案发后马上道歉和提供援助，足见他的悔过之意，妇女伤势也不严重，恳请法官轻判。