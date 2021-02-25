义顺“百力果”补习老师确诊冠病

（早报讯）位于义顺9道的“百力果学习丰收园”有一名补习老师确诊冠病，补习中心将关闭至本月28日进行清洗和消毒。

根据卫生部文告，这名27岁的女性永久居民是今天（2月25日）公布的两起社区病例之一。她在本月23日下班后开始流鼻水，隔天到全科诊所求医，因急性呼吸道感染接受冠病检测。

她在25日检测结果呈阳性后，被救护车送往新加坡中央医院。她目前与其他病例暂无关联，血清检测结果也仍未出炉。

另一起社区病例是持工作准证的33岁马来西亚籍男子。他在新加坡港务集团（PSA Corporation）担任绑扎人员（lashing specialist），12天前已接种第二剂疫苗。

卫生部指出，这名男子去年12月23日从马国抵新后，在指定设施履行14天居家通知，隔离期间的检测结果为阴性。他在本月21日接受例行检测，合并检测结果隔天呈阳性。当局23日采集他的单独样本进行检测，隔天确诊后被救护车送往国家传染病中心，没有出现症状。

这名男子的血清检测结果也呈阳性，但当局评估他可能是当前受感染，因为他在上个月22日已接种第一剂辉瑞疫苗，并在本月14日接种第二剂，因此他的血清检测呈阳性，有可能是接种后体内开始产生抗体所致。

卫生部说，完成两剂接种后，一般需要数周才会产生免疫力，因此这名男子很可能在疫苗发挥保护作用前就已被感染。