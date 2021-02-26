仪器飞出间隔装置 SMRT技术员胸被砸丧命

（早报讯）去年SMRT技术人员在碧山车厂操作液压仪器时意外死，验尸庭今早（2月26日）召开研讯，警方调查显示技术人员是被从仪器内飞出的间隔装置砸中脸和胸口后丧命。

这起事件发生于去年3月23日早上9时20分。

《联合晚报》当时报道，死者是30岁的莫哈默阿菲克（Muhammad Afiq Senawi）。他事发时在碧山车厂一个维修厂内操作一台液压仪器时发生意外重伤，被送往医院救治后不治身亡。

验尸庭今早就阿菲克的死因召开研讯，验尸官传召警方调查官上庭供证。

调查官指出，阿菲克当时被安排与另一名同事在用液压仪器更换地铁的零件，两人轮流操作仪器。

同事接受调查时说，轮到死者操作仪器的时候，发现某个零件有问题，因此决定动手更换。同事声称，他转头看向他处时，突然听到一声巨响，回过头看见阿菲克已经仰后倒在地上，似乎呼吸非常困难。

车厂内的其他同事立刻上前帮忙，有人立刻呼叫救护车，有人开始及急救。其中一人见到阿菲克嘴角流血，担心有异物卡在他喉咙，因此打开他的嘴巴，结果血从他嘴里喷出。

阿菲克被送入医院后抢救，医生发现他的气管有严重的损伤，最终回魂乏术，早上10时15分停止施救。

根据法医报告，死者只有在脸的下半部及胸口有严重创伤，因此判定他是因为这些伤势死亡。

调查官指出，调查发现仪器内的间隔装置曾高速飞出，穿破了工作坊的围栏。调查官相信，间隔装置飞出仪器时砸中了阿菲克，导致他重伤死亡。