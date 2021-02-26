宿舍管理员“巡房”起色心非礼女租客监4周

（早报讯）宿舍管理员凌晨检查宿舍房间，本想确保没有人非法入住宿舍，却因见到女租客熟睡后心生色念，跪在她床边掀开她的内裤。女租客赫然惊醒，隔天到警局报案。

38岁宿舍管理员池伟英（译音）来自马来西亚。他早前承认非礼罪，昨日（2月25日）被判坐牢四周。

2019年9月29日，在澳大利亚读书的33岁中国籍女郎通过爱彼迎（Airbnb）联系被告，说因为将来新加坡实习，所以想入住他位于金文泰路的宿舍。

女郎于同年10月14日入住，被告把她安排到一间有三张双层床的房间内与另外三人同住。被告在与女郎碰面那一刻，已被她深深吸引。

由于宿舍曾试过有人非法在宿舍过夜，被告因此会到房间做突击检查。同月18日凌晨4时30分，被告到女郎入住的房间内检查，见熟睡的女郎有只手伸入内裤中，令他心生色念。

被告过后走向女郎的睡床，跪在床边，伸手从女郎大腿内侧处掀开她的内裤。

此时，女郎突然惊醒坐起，被告企图躲进床底，但女郎已看见他在床边。被告不断道歉，女郎仅默默站起，走出房外洗脸，随之离开宿舍。

主控官庭上说，受害人当时熟睡，被告在她无法自我保护的情况下动手，理应严惩。虽然被告没有触碰到受害人的私密处，但却从非常接近私密处的地方把受害人的内裤掀开，所幸受害人此刻醒了过来，才阻止被告继续犯罪。