Twelve Cupcakes员工无记名投票 多数赞成组工会

（早报讯）知名蛋糕连锁店Twelve Cupcakes的员工，在人力部举行的无记名投票中，以多数赞成票通过组织工会。

食品饮料及同行业工友联合会（FDAWU）秘书长陈福顺今早（2月26日）发文告说，这个压倒性胜利，显示工友希望有个可以改善他们的福利和工作展望的工会。

陈福顺感激支持组织工会的工友，并表明联合会已做好代表他们的准备。

他也说，联合会期待与管理层密切合作，改善员工的职场福利，并为经济复苏做好准备，协助员工提升技能和薪金。

Twelve Cupcakes有34个分店，员工人数不详。

全国职工总会秘书长黄志明今早在面簿贴文，赞扬联合会协助Twelve Cupcakes组织工会。

“我相信这是保护工友的正确做法，代表工友和为他们争取公平待遇、薪金和福利。”

黄志明指出，职总将即刻着手这些工作，保障工友的利益，逐步与管理层打造双赢局面，“站在职总的角度，我们要公司成功；当公司成功时，员工也会做得很好。”

他感激过去几周，为了组织工会事宜而不断走访全岛购物中心的联合会和职总职员的辛劳，“这只是开始，我深信工会下来将提供管理层和工友必要的援助。”

联合会代表5万5000名工友。它在文告中，表示希望与更多饮食业公司和员工合作，协助它们从冠病疫情的冲击中恢复过来。