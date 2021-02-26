本地父母生育第二胎 政府提高儿童培育户头津贴至6000元

（早报讯）政府将为生育第二胎的家长提供更多财务援助，第二个孩子的儿童培育户头配对填补顶限，将从3000元倍增至6000元。不符合陪产假条件的父亲或无法享有领养假的养母则可获得现金福利。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮今天（2月26日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时指出，大部分已婚新加坡人希望生育两个或更多孩子，而尽管大部分家庭仍育有两个或以上孩子，但只生一个孩子的家庭有增加趋势。

英兰妮透露，政府目前为生育第二胎的父母所提供的援助与第一胎相同，在经过评估后，政府决定提供更多援助。

这意味着在放宽顶限后，加上父母为第二个孩子开设儿童培育户头时获得的3000元起步津贴，政府为生育第二胎的父母所提供的填补将从6000元增加至9000元。

所有新加坡公民的第二个孩子，出生日期或预产期落在今年1月1日及之后，都符合填补条件。政府预计每年约有1万2000人获益。

类似于现有为职业母亲提供的政府产假福利，我国将为生父或养父推出政府承担薪资的陪产福利（Government-Paid Paternity Benefit），并为养母提供政府承担薪资的领养福利（Government-Paid Adoption Benefit）。

英兰妮说，一些在职父亲和养母可能不符合陪产假或领养假条件，例如一些人可能从事多个短期雇佣合约工作，或在孩子出生或领养孩子时，雇佣合约已到期。为了向这些父母提供更多援助，如果他们的工作情况不允许请假，政府将提供现金福利。