两中学生厕所打架 逾10人在旁看热闹

（早报讯）两名中学生厕所里上演铁公鸡，你一拳、我一腿，有10多名同学围观，过程还被拍下放上网。校方表示，涉事学生将受纪律处分。

网上日前流传一段的1分钟28秒的视频，画面显示，一名青年手拿着手机走入厕所拍摄，镜头可见10多名青年穿着运动服在喧闹。

视频中一名身穿绿袖白衣的青年拍了一下手，大声喊了一句“3、2、1，开始！”，众人便散开到四周，只留下两名少年在中央位置，并开始了打斗。

两名少年中，有一人身材高大、戴着口罩；另一人则看起来较瘦小。

一开始时，两人凝视彼此，作势要打架，大约10秒钟后，才正式开打。

较瘦小的学生先踢了戴口罩男生一脚，后者回敬他一拳；两人你一拳、我一腿，最后扭打成一团。围观的学生则不时发出呼喊声，也可见一些学生正用手机录下打斗过程。

打斗过程中，戴着口罩的学生一直处于上风，最后还逮到机会，从背后环抱“锁住”对手，后者试图挣脱。

两人打了至少1分钟，越打越激烈，一名同学发现情况不对劲，才及时出声阻止，频频叫两人停止打斗，影片也在两人“停战”的数秒后结束。

据了解，这起事件发生在位于碧山22街的公教中学（Catholic High School）校园内，两名在学校厕所打斗的学生与围观者皆为该校学生，事发日期及时间则不得而知。

公教中学受询时证实此事，校长回应STOMP表示，已获悉在网上流传的视频，并表示校方认真看待这种行为，而涉事学生也将受到纪律处分。

“我们已为涉事学生进行辅导，他们对自己的行为表示后悔。我们也已与他们的父母取得了联系，并将继续与家长紧密合作，以引导他们的小孩回归正轨。”