活动恐触法 徐顺全取消签名征集活动

（早报讯）号召居民参加请愿，要求市镇理事会增建设施，新加坡民主党秘书长徐顺全今午原规划在武吉巴督组屋底层征集签名，但因接获警方告知活动恐触法而作罢。

警方今（2月27日）发文告说，获悉徐顺全原定今午2时要在武吉巴督6道第192座组屋底层，举办一场旨在表达某种诉求的活动，而这类活动须事先获警方批准。

警方提醒，未获警方批准举办或参加集会都属非法行为，触犯了公共秩序法。警方也提到，鉴于疫情，执法单位将对有组织的群众集会采取更严格的态度。

徐顺全今午2时30分透过面簿上传视频指出，请愿活动原定2时开始，但有警员到场告知活动恐触法，因此决定取消，改以逐户拜访居民的方式收集签名。

由徐顺全发起的请愿活动，目的是要求裕廊—金文泰市镇会扩大该区的邻里更新计划（Neighbourhood Renewal Programme，简称NRP）项目，在靠近武吉巴督6道第190至第193座组屋的辅助路（service road）旁，为居民增建走道。徐顺全指出，这条辅助路目前人车共用，对居民并不安全。

裕廊—金文泰市镇会已在2月25日向居民发函，解释市镇会在决定兴建走道前的考量。市镇会也表示，会研究在上述辅助路兴建走道是否可行。

徐顺全去年大选参选武吉巴督单选区，最后以45.20%的选票不敌人民行动党的穆仁理。落败后，徐顺全后仍频频就区内建设、维修与保养等市镇议题提出看法与批评。