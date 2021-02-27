涉467起诈骗案 216嫌犯受调查

（早报讯）商业事务局和七大警署展开为期两周的执法行动，216人因涉嫌467起各类诈骗案，目前正在协助警方调查。

据警方今天（2月27日）发出文告说，执法单位是在本月12日至26日之间展开行动，145名男子和71名女子因涉嫌诈骗或充当钱骡，目前正在协助警方调查。涉案嫌犯年龄介于16岁至73岁。

上述467起诈骗案中，主要涉及互联网爱情骗局、电子商务诈骗、冒充中国官员骗局、充值援交骗局、虚假赌博平台，以及贷款骗局等，受害人损失金额超过348万元。涉案嫌犯被调查的罪行包括欺骗、洗黑钱、无照提供付款服务。

欺骗罪若成立，可被判坐牢最长10年及罚款。洗钱罪若成，则最高可被判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施。在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务生意，一旦罪成，可面对最高罚款12万5000元或坐牢最长三年，或两者兼施。

警方严厉看待任何涉及诈骗的人，并会依法对违例者进行处分。为避免成为犯罪同谋，公众应该拒绝让他人使用自己的银行账号或电话号码，因为这些账号和电话号码一旦涉案，持有者须承担责任。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可以拨打1800-255-0000或上网提供诈骗案的线索。所有资料将保密。