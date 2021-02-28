北部PSI指数昨晚一度破百 本地空气今早恢复正常

（早报讯）我国北部24小时空气污染指数昨晚（2月27日）破百，一度高达108点，当中侦测到的臭氧浓度飙高，不过今早空气已回到正常水平。

根据环境局网站资料，我国北部的空气质量昨晚进入“不健康”水平。周六晚上7时，北部24小时的空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）上升到102点，到了晚上8时更升到108点。不过，到了晚上10时回落到90点的水平。全岛其他地区的指数则在70点以下。

本地的PSI是根据六大污染物的浓度进行计算，其中包括悬浮微粒PM2.5和PM10、二氧化硫（sulphur dioxide）、一氧化碳（carbon monoxide）、二氧化氮（nitrogen dioxide）和臭氧（ozone）。

这六大污染物的指数，其中五个都维持正常水平，唯有臭氧指数中从昨天早上的13点，一度飙高到晚上的108点，一般相信这次空气污染指数破百的关键跟臭氧有关。

我国空气素质今早则回到正常水平，五个地区的24小时PSI介于61到71点之间。

环境局在网站上表示，本区域部分地区出现稀薄至中度的烟霾，而缅甸、泰国和柬埔寨上空也出现浓雾。湄公河中部地区大部分的空气污染指数处于“不健康”水平，泰北和中部高原地区的空气质量更达到“非常不健康”范围。

上述地区和马来西亚半岛、苏门答腊北部和加里曼丹西部也都发现火点。《新明日报》已就我国的空气污染情况，以及臭氧指数为何昨晚飙升向环境局发出询问。