大士厂房爆炸一死者 还未见过10个月大的女儿

（早报讯）在大士厂房爆炸中丧命的38岁客工，事发前一晚才和家人视讯通话，隔天就发生意外，遗孀获知噩耗后悲痛不已。死者留下两名年幼女儿，并未曾见过10个月大的小女儿。本地客工援助组织It’s Raining Raincoats网上发起筹款。

《联合晚报》早前报道，大士工业区周三（24日）发生爆炸事故，导致10人受伤。三人后来伤重过世，目前仍有五人情况危急，另外两人已经出院。

本地客工援助组织It’s Raining Raincoats昨天在面簿发贴文，为其中一名死者马里姆都（Marimuthu）的家人发起筹款，度过难关。

其中一名义工阿卡什（Akash Mohapatra，53岁）接受《联合晚报》访问时说，死者马里姆都是家中的老大，家中有老母亲、一名弟弟和四名妹妹。

他也是家里的经济支柱。

马里姆都和28岁的妻子育有两名女儿，分别是五岁和刚满10个月大的女儿。

为了让家人过上更好的生活，他12年前就到本地工作，生前最后一次回乡见家人是2019年8月，不料上周却因意外过世，没来得及见上小女儿一面。

阿卡什说，马里姆都在同事印象中是个勤劳认真的人，每个月都寄生活费回家，事发的前一晚上还和家人视讯通话，没想到隔一天就遭遇意外。

遗孀得知消息后伤心欲绝，心情难以平复，还要求把丈夫的遗体运回家乡，好让女儿见爸爸一面。

“马里姆都的弟弟也在本地工作，获知哥哥过世的消息后，一直哭不停，因此已经让他接受辅导，我们也通过电话让死者的妻子接受辅导。”

他也指出，组织目前仍在设法联系其他受影响客工的家属，确保他们获得援助。若是找到其他家属并联系上他们，会把所筹得的款项平分给受影响的客工。

根据众筹网站Give.asia，截止中午12时时，已经筹得超过10万的善款。

公众可到https://give.asia/campaign/support-for-the-marimuthu-s-family-tuas-explosion捐款给大士工业区爆炸事件中受影响的客工。