确诊客工是送货助理 与早前确诊客工有关联

（早报讯）我国今天（2月28日）唯一的本土感染病例是一名31岁孟加拉籍客工，他与早前确诊的另一名客工有关联。

卫生部指出，这名客工与2月22日确诊的35岁孟加拉籍客工，同住在位于克兰芝大道（Kranji Way）的宿舍，同样在木制品公司Chng Woodworking担任送货助理。他的工作包括装卸货物，与客户没有接触。

由于他与早前确诊的客工有过密切接触，他在2月23日被安排到指定设施接受隔离，并在隔离期间接受检测。他在2月26日检测结果呈阳性后，被救护车送往国家传染病中心，确诊时没有出现症状。他的血清检测结果呈阴性，显示他可能是当前受感染。

除了上述客工病例，其余10起输入病例在抵新后就履行居家通知，并在隔离期间接受检测，确诊时都未出现症状。

来自印度的七人中，有一人持工作准证、三人持工作证件、三人持长期探访证，当中包括一名75岁老翁和6岁女童。

剩余三名病患分别是持长期探访证的76岁缅甸籍老妇、持直系亲属证的62岁瑞士籍女子，以及持工作证件的33岁菲律宾籍男子。

截至今天中午，本地累计确诊病例达5万9936起。目前仍有18人留院治疗，其中一人在加护病房。今天共有七人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至5万9823人。