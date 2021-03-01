费绍尔：丹戎巴葛路不是超速行驶黑区

（早报讯）丹戎巴葛路并不是一个超速行驶的黑区，交警接获的超速行驶案件数量并不多。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔博士答复丹戎巴葛集选区议员祖安清心的口头询问时说：“交警是有收到丹戎巴葛路超速行驶的反馈，但数量并不多。虽然那里并不是一个超速行驶的黑区，但交警经常在附近进行巡逻并且设置路障，以遏制和检测酒后驾驶和超速行驶的人。”

丹戎巴葛路大年初二发生造成五死的跑车撞店屋致命意外，引发议员针对该区的飙车情况和车辆非法改装问题提出询问。

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士在回答蒙巴登区议员林谋泉的口头询问时指出，丹戎巴葛路意外仍在调查，不便置评是否涉及改装汽车问题。

她说：“在过去两年中，陆路交通管理局平均每月向非法改装车辆的车主发出610份违规通知，这些包括安装不合规的排气系统、照明系统和有色窗户。”

许连碹也指出，如果车主被发现非法改装车辆，首次违例者可被罚款高达5000元或坐牢高达3个月，或两者兼施。重犯者则会面对双倍的处分，目前也在寻找更多方法向非法改装车辆的车行采取行动。

许连碹说：“通过这些严格的处罚，以及定期执法和检查力度，我们已经能够将非法改装车辆的数量从2015年平均每月约1800起，减少到2020年平均每月约550起。”