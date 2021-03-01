国防部检讨不再根据PES体格军务等级部署服役人员

（早报讯）有了科技与现代工具的辅助，阿兵哥的战备效率已不完全取决于体能。目前所有国民服役人员熟悉的体格军务等级制度或将走入历史。

下来国民服役人员入伍时或不再以体格军务等级（Physical Employment Standards，简称PES）分类，一些原来因健康情况而无法担任战斗军职的士兵，将能部署在更多不同的岗位上。

国防部高级政务部长王志豪星期一（3月1日）在国会辩论该部门预算开支时宣布，新加坡武装部队将检讨这项分类机制与现有健康情况分类制度，国民服役人员不再分作战与非作战体格士兵；检讨将专注于根据每一名士兵的作战效率，将他们安排在最适合的岗位，以增加武装部队的整体效率，善用人手。

例如，目前我国已采用无人驻守瞭望塔保护重要设施。王志豪指出，这意味着过去因体格与健康状况不达标而无法担任保安辅助队员的国民服役士兵，下来将能被安排在这些岗位上。

他透露，武装部队目前已在使用不同的功能评估，为一些特定岗位进行部署，例如在挑选运输操作人员方面。若试行成功，坦克操作员的筛选也能按相同评估进行。

国防部长黄永宏医生形容现有分类制度已过时，不适用于下一代武装部队不同岗位的部署。“新的制度将也能考虑每个人的职业背景和专业技能。当然，我们也会确保这些调整不会削弱安全，也不影响武装部队的战备能力。”

根据我国国民服役制度，达服役年龄者须接受全面体检，过后按身体及健康情况获分配PES A至F不同等级，PES C至F等级属于非作战体格士兵，服役时部分只会安排在作战援助岗位上，如担任文职。

这项检讨由成立于2020年的国民服役检讨委员会提出。该委员会负责根据服役人员的技能和经验更好地进行职能与部署配对，也确保服役人员获得持续的专业发展。