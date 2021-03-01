十人游艇上非法群聚派对狂欢案 其中一对情侣各被罚款3000元

（早报讯）10人在游艇上举行圣诞聚会派对狂欢案，其中一对情侣今早认罪后，各被判罚款3000元。

这10人当中，九名男女来自英国，包括28岁的艾米·罗普娜（Amy Grace Ropner）。

最后一名被告刘三毛（译音，30岁）则是新加坡永久居民。

10人都各面对一项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，指他们在游艇上非法群聚。

刘三毛以及艾米·罗普娜今早回到国家法认罪。庭上揭露，两人是一对情侣。

据之前的报道，有网民将一段视频上载至面簿，指去年12月26日在拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）岸上拍下有不少男女在私人游艇ADVANT上狂欢派对。

我国当时仍处于病毒阻断措施解封第二阶段，聚会人数以最多五人为限。社交聚会人数限制是在去年12月28日解封第三阶段启动后，放宽至八人。

根据案情，10人租借游艇时，游艇公司交代他们要分两组五人，不能十人同时群聚，必须五人待在船头，另五人待在船尾。

但是，他们没有理会游艇公司的交代，在船上派对时多次十人一起群聚，还曾一起跳舞，被民众看见。

主控官指出，10名被告的行为对公众造成了不小的困扰，如同拉扎鲁斯岛非法群聚案一样，请求法官判他们罚款3000元。