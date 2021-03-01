两减肥产品含违禁成分 当局吁：不要买或服用

（早报讯）新加坡卫生科学局呼吁民众不要购买或服用两款含有违禁成分西布曲明和泻药番泻甙的减肥产品。

卫生科学局发文告说，这两款产品分别为“Bobba Fitz”和“Bobba Toxx”。

当局指出，一名女子在服用这两款产品后，出现心悸和情绪波动，她在停止服用后，症状已消退。若继续服用，副作用很可能会加重。

产品标签上虽列明“Bobba Fitz”仅含有天然成分如乳清蛋白，可可粉和藤黄果（Garcinia cambogia），但当局经过检验后发现，该产品含有违禁成分西布曲明（sibutramine）。“西布曲明原是处方药，但由于服用者会出现严重的副作用，心脏病发和中风风险增高，卫生科学局在2010年将它列为禁药。

“Bobba Fitz”与另一款产品“Bobba Toxx”一同售卖，“Bobba Toxx”含有比平常剂量多出四倍的泻药番泻甙。大量服用番泻甙会造成抽筋、腹泻以及过多流失水分和必需矿物质等副作用。长时间使用可能会导致慢性便秘、体液和电解质异常、腹胀和腹痛。

这两款产品在本地多个网站和社交媒体平台上售卖。当局已要求Shopee、Lazada、面簿和Instagram等平台，将这两款产品从网站上移除，并向卖家发出警告。