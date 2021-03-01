桥北路电梯致命事故 老板：客工遗体本周送回乡

（早报讯）客工修电梯惨死，老板称死者遗体已交由殡葬业者，将尽快处理送回乡。

《新明日报》昨日（2月28日）报道，位于桥北路450号的曾兄弟大厦，前天（27日）早上11时30分左右发生罕见致命事故。来自孟加拉的29岁电梯维修员在工作时，因电梯往上升，把他卷入电梯与电梯井之间。死者受困电梯后，手脚被夹在电梯升降装置的狭缝中足足6小时，手臂严重受伤，流血不止。

整个解救过程长达六小时，但维修员在当天下午5时30分伤重不治。

死者所属公司的老板李先生（59岁）受访时表示，昨日已安排同事前往殓尸房领取遗体，并将其交由殡葬业者处理后事。

“遗体已交给殡葬业者处理，他们会帮忙安排把遗体运回他的家乡。不过，因疫情关系，安排航班也不容易，我不确定他的遗体何时会送抵孟加拉，但殡葬业者有说这个礼拜内一定会处理好。”

李先生表示，操办死者的后事花了五六千元，将由公司全权负责，希望死者的遗体早日送回他的妻子身边，让他能尽早入土为安。

“他们经济条件不好，我承诺他的妻子一定会把他的丈夫送回给她，这是公司必须做的，也是我们对一个员工最后的尊重。”

他也表示，希望该起事件的调查结果早日出炉，好让大家厘清整起事故的来龙去脉，让死去的员工得到一个公正的判决，也愿逝者早日安息。