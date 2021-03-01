黄金熟食中心翻新重开 人龙再现摊贩乐翻

（早报讯）黄金熟食中心关闭翻新三个月后，今天（3月1日）重新开业，多个著名熟食摊位外大排长龙，摊贩喜上眉梢。

位于美芝路的黄金熟食中心关闭三个月后，今天重新开业。记者上午11时走访时发现，熟食中心外有车龙，不少摊位也都排起长龙。

据观察，大约一半的熟食摊位今天上午或下午就开始营业。

摊主老板潘先生（61岁）表示，他下午才开裆，早上就来摊位准备食材。售卖酉川砂煲饭的他说，停业三个月，休息太久，如今终于动起来，确实会感到有点小压力，但重新开业依然很开心。老板娘则说，顾客都迫不及待回来用餐，两周前，就有许多顾客打来询问。

“他们说想念我们的食物，期待我们早点开，还发短信我们，希望我们今天早点开裆。”

“慶興卤面”老板张荣辉（62岁）则说，今天档口外排起近20人的队伍。“以前搬过几个地点，支持者都会跟着找到我们，有顾客会特意从武吉巴督远道而来。”

老板和老板娘透露，两人今早凌晨3点就起来，4点就到熟食中心开始准备食材，能重新开业还是很开心，也趁机重新换了个招牌。

“我们早上7点半开业，下午1点就准备关。以往，卖到中午12点15分时，就会卖完，今天我们尽量多准备一些材料。”

熟客卢女士（50岁）表示，她特意前来解馋，毕竟已经三个月没吃到卤面。她透露，今天的队伍比之前还长。