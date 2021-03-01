政府不急需发表新宗教和谐白皮书 但会持续检讨

（早报讯）针对国会反对党领袖毕丹星提议更新宗教和谐白皮书，内政部长兼律政部长尚穆根说，鉴于我国为促进宗教和谐所作的种种努力，目前没有急需发表另一份白皮书的必要，但政府会继续检讨这个课题。

政府曾在1989年发表《维持宗教和谐白皮书》，当时是宗教狂热席卷全球的时期，白皮书为维持宗教和谐法令的落实奠定了基础。

国会反对党领袖毕丹星今天（3月1日）参与国会拨款委员会辩论内政部开支预算时指出，如今激进主义和极端主义应引起更多关注，建议政府考虑重新检视这份白皮书。

尚穆根在回应中强调各宗教社群之间的互动，仍是政府首要关注的课题。他指出，过去政府为促进宗教和谐的努力超出了白皮书的范围，包括在2019年10月修订维持宗教和谐法令，加强防范和应付对宗教和谐的威胁。

尚穆根说，这显示政府已曾检讨1989年白皮书，之后也采取了实际行动。“我们考虑了持续演变的环境，集合宗教群体和领袖，肯定了一份新的原则文件，并修正了维持宗教和谐法令。”

毕丹星也询问政府是否会考虑重新声明或更新其工作规则与法律，以确保继续严格奉行世俗主义（secularism），让所有社群都能共同认识到在我国这个多元种族和宗教社会，无论在法律、政策或治理方面，没有人会被视为高人一等。

对此，尚穆根说，他已曾多次就此表明立场，政府向来坚守世俗立场，在制定公共政策时保持宗教中立，确保所有宗教的自由，并且不偏向于任何一个宗教。