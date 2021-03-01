内政部推动科技转型 全岛将增设警方电眼

（早报讯）为应对日渐增长的需求，内政团队将持续采纳更多科技，包括在全岛安装更多电眼协助警方破案。内政科技局也将在未来几年增聘数百名科学家和工程师，网罗更多在法证与自动化等领域的专才。

内政部长兼律政部长尚穆根今天（3月1日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，概述各内政团队至今取得的科技转型成效，以及未来提升运作效率的新计划。

前线运作方面，尚穆根说，取决于预算案的情况，未来数年全岛将增设更多电眼。

警队目前在全岛组屋区、邻里中心和停车场等主要公共地点设有近9万部电眼，明显有助阻吓、调查和侦破罪案。截至去年12月，这些电眼帮助警方破获逾4900起案件。

在协助释囚改造方面，监狱署正扩大社区改造计划，让更多囚犯能更早返回社区服完剩余的刑期。尚穆根说，监狱署将利用科技监督这些囚犯的情况，目前也正研究看似电子手表的追踪器，相比起戴在脚踝上的追踪器不会那么显眼。“这将减少负面标签，增强受监督者的自信，帮助他们重新融入社会。”

移民与关卡局则会继续采用科技提高通关效率，也提供更有效的服务，包括以电子版本提供更多类型的文件，例如出生和死亡证明、长期证件等。

尚穆根指出，各行业都面临人手短缺的问题，内政团队不可能无止境地增派资源和人手，因此一向致力于探讨采用更多科技。

不过，内政团队对人手的需求下来仍会增加。作为负责为内政团队研发科技方案的机构，内政科技局将须在未来数年扩大人手规模，聘请数百名科学家和工程师，网罗在数码和罪案现场法证、机器人与自动化等领域的一众专才。

尚穆根也举例说，民防部队需要更多救护车和人员来处理随人口老龄化增加的医疗紧急事故，警队也须增聘调查人员应付极大的工作量，包括在科技的支持下变得更为复杂的案件。