金融机构应对远程办公风险保持警惕

（早报讯）鉴于冠病疫情，金融机构广泛采取远程办公安排。这可能造成运营、技术和服务方面的风险，包括信息安全、欺诈和职员不当行为等法律和法规风险。

新加坡金融股管理局（MAS）和新加坡银行公会（ABS）今天联合发布研究论文，探讨金融机构长期采取远程办公可能带来风险，以及远程办公环境下的风险管理和运营韧性。

它们指出，随着远程办公将成为长期趋势，以及下来有更多金融机构采用混合式工作安排（部分时间在办公室工作，其余时间远程办公），金融机构必须对远程办公风险保持警惕，并预先采取措施以减轻风险。

研究论文旨在提高金领域对远程办公风险的了解，与金融机构分享减轻远程办公风险可采取的良好做法，并鼓励所有金融机构采用这些做法。

论文也探讨远程办公对银行员工和企业文化带来的影响。

金管局副局长王宗智表示，本地金融机构能顺应疫情变化，迅速采取远程办公和分组办公的安排，凸显它们在运营方面的灵活性，以及有完善的业务持续管理计划。

他说：“过去五年，金管局和金融业者合作，投资于工作流程与服务的数码化，使到金融机构在疫情期间仍能继续提供高水平的支援，满足个人和企业的需求。金管局将继续与新加坡银行公会及其他行业协会紧密合作，提高金融机构的运营韧性，维持它们的优质服务标准。”