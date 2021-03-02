住家内群聚庆生 曹国辉今午面控

（早报讯）13人违反安全条例，住家内群聚庆生，屋主曹国辉与男友人今午面控。

《新明日报》之前报道，本地艺人徐鸣杰、包勋评、曹国辉等去年10月，在曹国辉的住所聚会庆生，违反解封第二阶段的群聚安全规则。

根据当时的规定，一个家庭最多只能有五名访客，但这张10月庆生照片却有13人出现，而这些人当中，大部分并非住在该住宅。

照片上的艺人之一曹国辉在10月3日曾发文祝贺徐鸣杰生日快乐，并贴出两人一起的合照。曹国辉在隔天10月4日发文祝贺另一位参与者包勋评生日快乐，图中可看出两人的衣服穿着和徐鸣杰发的照片一样，可证明是在同一个场合拍摄。

经进一步查悉，出现在照片的还有其他艺人，包括陈欣淇、田铭耀和英语电台DJ周取贤。

建设局之后发文告表示，53岁男屋主于去年10月2日，让12名访客到他位于丽施路（Daisy Road）的住家庆生，违反冠病19（临时措施）法令。

文告并未透露这名屋主的身份，但据了解，屋主相信就是本地艺人曹国辉。

根据国家法院网站资料，曹国辉将于今天下午2时半面控。

涉邀三访客 男友人也被控

男友人涉邀请3访客也将被控，其余11人早前被罚款300元。

文告揭露，其中一名50岁的男访客，还涉邀请三名访客上门，今午将和曹国辉一起面控。

根据网站资料，这名男访客是林志强（人名译音，Lance Lim Chee Keong），据悉是一家国际杂志社的前编辑。