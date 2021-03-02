曾吸毒入狱 DJ兼名模假释期间又犯21罪

（早报讯）曾吸毒入狱的美女DJ兼名模，出狱不久又落网，被指假释期间犯案，六个月内犯下21项罪行，包括没到警局验尿、擅自离境、擅闯私宅偷冰淇淋和偷医院袍等。她有意针对其中九项指控抗辩，原订今早（3月2日）开庭进行审讯，但她请病假获批准，料明天开审。

《联合晚报》早前报道，现年35岁的朗·戴比·瓦莱丽·特纳斯哈（Long Debbie Valerie Tenashar）在2015年从荷兰阿姆斯特丹返新时，被发现携带两罐裸盖菇素（Psilocin）毒品，家中也被搜出有毒品成分的药丸。她后来在保释期间以工作为由离境，结果弃保潜逃，三年后因护照过期才回国，最终在机场被捕，并于2019年被判入狱18个月。

不料，她出狱不久后，又被控21项控状，包括没有准时到警局验尿、违反监督令擅自出国、冒充他人欺骗、偷窃、擅闯和辱骂公务员等。

控方有意撤销两项控状，被告则有意针对其中九项控状抗辩。案件原订今早进行审讯，但已还押1年多的她以病假为由申请展期开庭，获得法官批准，案件料于明天开审，而搁置的控状则择日审理。

根据控状，她被指在2019年7月22日、25日和29日，以及9月2日、9日和16日没准时到裕廊警署报到，也于7月4日违反监督令擅自离境。

另外，她被指于同年6月21日凌晨1时许，在黄廷方综合医院的保安室桌上偷取一张访客证，两度擅闯医院的职员走道，并偷取一件医院蓝袍。

同年7月7日，她也涉嫌擅闯爱滋瓦路的两间私宅，并潜入一间塞硕斯花园的私宅内，偷一盒32元的冰淇淋。（人名译音）