拥枪青年监7年10月鞭6下 法官：意图不良须严惩

（早报讯）家中藏手枪以及八颗子弹，男子昨天（3月1日）被判坐牢7年10个月以及6下鞭刑。

《联合晚报》昨天报道，伊克兰（Muhammad Ikram Abdul Aziz，26岁）面对一项承认非法拥有枪械及子弹的罪名。他昨早认罪后，法官昨午判刑。

除了伊克兰以外，另一名男子阿米鲁（Amirul Asyraff Muhammad Junus，26岁）日前被控一项与拥有枪械者为伍的罪名，他的案件有待审理。

伊克兰和阿米鲁曾是同学，也是多年好友，还曾一起加入丹戎巴葛联队足球会的18岁以下队。被告在2016年加入私会党，而阿米鲁在2018年加入同一个私会党，成为不同头目的手下。

根据案情，肃毒局人员因怀疑伊克兰吸毒，在2019年10月8日下午5时42分左右，在他住处的组屋底层将他逮捕。肃毒局人员突击他的住家检查时，发现了手枪以及八颗子弹，其中四颗子弹在弹匣内，另外四颗藏在一个蓝色手套里。

调查显示，2019年1月，阿米鲁的前妻惹上另一个私会党的党徒，前妻向他诉苦，说她遭对方扯头发打脸。

阿米鲁想为前妻报仇，但是得知对方是私会党徒，决定找身为“前辈”的被告求助。

伊克兰表示会帮忙买一把枪吓唬对方，并在同年3月在新山从军火商以1400元买了一把产自菲律宾的半自动手枪。

法官昨天下判时表示，虽然没有证据显示被告有意图用枪伤人，但他接二连三想把枪交给朋友用来对付其他的私会党徒，可见意图不良，必须严惩以儆效尤。