李总理：对缅甸实施制裁 受苦的不是军队而是人民

（早报讯）李显龙总理敦促缅甸军方释放民选政府领袖翁山淑枝，同她和她的团队进行谈判，为缅甸寻求一条和平的前进之路。

李总理今天（3月2日）接受英国广播公司（BBC）访谈节目“Talking Business Asia”的专访时，就持续升温的缅甸局势，表明我国立场。访问将在本月14日新加坡时间早上7时30分首播。

根据总理公署提供的访问记录，李总理强调，缅甸军方对平民百姓和手无寸铁的示威者使用致命武器，是不可接受的。这在国际和国内层面都是灾难性的，因为所有缅甸人都会知道这事。

“你可以尝试压缩互联网空间，但消息仍会传开，缅甸人民会知道谁站在他们这边。如果他们认为政府不站在他们这边，我认为政府将面对很大的麻烦。”

李总理也回顾了缅甸的民主进程，从1988年以后的大暴动、军方夺权、实施戒严，到制定七步民主路线图、有系统地朝路线图方向前进，最终举行选举，建立民选政府。

他说，缅甸历经这段路，如今却倒退、再次由军方掌权，不论符合宪法与否，对于缅甸而言都是“悲剧性的一大退步”，因为这样是没有未来的。

“扣押翁山淑枝，以及各部长和总统，并以非法进口对讲机和诸如此类的罪名提控他们，我认为无助于解决问题。”

至于新加坡为何不对缅甸施加制裁，李总理解释，缅甸军方愿不愿意回到谈判桌，局外人几乎起不到任何影响。不论是排挤、谴责，或是通过决议与否，其实对于缅甸方会怎么做，影响有限。

“它上一次也起到零作用，唯一的影响是，由于缺少愿意同他们对话的人，缅甸只能重新靠拢那些愿意与他们对话的人，那就是中国，和在一定程度上，印度。”

李总理也强调，如果实施制裁，受苦的不是缅甸军队或将军，而是缅甸人民，因为这将剥夺他们的食品、药物、必需品和受教育的机会。

“我认为我们必须现实地看待情况。我们必须对至今的行为表示不赞成，因为这违反了许多国家的价值观，实际上也违反了大多数人类的价值观。但要宣称对他们采取行动，会导致什么后果？有示威者说对缅甸进行军事干预？美军第82空降师会来吗？”

李总理说：“我希望智慧最终会占上风，就像上一次，缅甸国防军得到的结论会是军事道路不会得到什么结果，他们必须与通过民主方式获选的民选政府一起探讨一个可行的安排。”