东西线部分地铁站 3月至5月11个星期天全天关闭

（早报讯）为更换地铁大士西延长线的电力电缆，SMRT将在3月14日至5月23日期间的星期天关闭部分地铁站，并将为乘客提供免费的接驳巴士服务。

根据SMRT文告，为了避免电缆故障造成服务中断，SMRT将会更换长达150公里的22kV电力电缆至更高规格的电缆。关闭部分地铁站将能延长进行工程的时间，加速电缆的更换工作，确保所有工作将能在2021年底完工。

其中，先驱（Pioneer）、裕群（Joo Koon）、卡尔圈（Gul Circle）、大士弯（Tuas Crescent）、大士西路（Tuas West Road）和大士连路（Tuas Link）的六个地铁站将在3月14日、21日、28日，以及4月4日、11日、18日全天关闭。

卡尔圈（Gul Circle）、大士弯（Tuas Crescent）、大士西路（Tuas West Road）和大士连路（Tuas Link）四个地铁站也将在4月25日，以及5月2日、9日、16日、23日全天关闭。

在地铁站关闭期间，SMRT将在这些地铁站附近的指定巴士站提供接驳巴士，接送受影响的乘客。

其中，先驱至大士连路关闭期间，巴士将穿行于文礼站至大士连路站，班次为每5至15分钟一趟。

卡尔圈站至大士连路关闭期间，巴士则将穿行于裕群站至大士连路站，班次为每10至20分钟一趟。

SMRT提醒乘客在出发前应规划出行路线，计划额外的乘车时间。乘客也可查阅SMRT地铁的网站、应用和社交媒体平台，以获知最新的安排。