拿纸张吁支持小贩 被指无照公共集会 议员黄国光被警召问话

(早报讯)义顺集选区议员黄国光去年6月拿着一张写着“支持他们”(Support Them)和画有笑脸的纸张,到小贩中心呼吁公众支持小贩。此举在时隔八个月后,近期在网上引起舆论,被网民质疑他无执照在公共场所集会(Public Assembly)。

针对网上的舆论,警方回应表示,当局目前正在跟进国会议员黄国光被指无执照公共集会一案。“警方已传召黄先生前来问话。调查正在进行中。”

黄国光则在面簿上的贴文回应,他当时拿着写着“支持他们”,还有一个笑脸的纸张到义顺公园小贩中心与不同摊贩们合照。

社运人士范国瀚曾于去年3月28日下午1时许,在大巴窑中心民众俱乐部以及大巴窑邻里警局外举起一张画有笑脸的纸皮。此举是效仿并支持另一名曾于去年3月22日,在同样地点举着写有“SG IS BETTER THAN OIL@Fridays4futuresg”牌子的抗议事件。

范国瀚事后因涉嫌抵触公共秩序法令(Public Order Act)被控上法庭,他也同时因为在前国家法院外抗议被控。据本报上个月16日报道,针对这两项罪名,范国瀚并未表示是否认罪,案件目前仍在审前会议阶段。

“网络公民”(The Online Citizen)网站上个月23日贴文,指黄国光的举动无疑和范国瀚的举动相同,并质疑黄国光是否有向警方申请准证。

报道也在网上引起舆论,不少人都议论纷纷,很好奇地想知道黄国光的举动是否违法。不过,也有人认为,黄国光的举动只是为了为小贩们打气,因此不算抗议。