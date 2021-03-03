“疏忽导致案件拖一年” 美女DJ呛控方 庭上火药味浓

（早报讯）早前曾吸毒入狱的美女DJ兼名模又涉案，没有代表律师的她今早（3月3日）与控方争辩，更指案件拖延一年多是控方的疏忽，控方指她根本不懂法律，她也不甘示弱回呛，庭上十足火药味。

《联合晚报》早前报道，现年35岁的朗·戴比·瓦莱丽·特纳斯哈（Debbie Valerie Tenashar Long）曾因吸毒在2019年被判入狱18个月。

不料，她出狱不久后又涉案，被控21项控状，包括没有准时到警局验尿、违反监督令擅自出国、冒充他人欺骗、偷窃、擅闯、抵触基础设施保护法案和辱骂公务员等。

她不认罪，原定昨天开审，但她昨天请病假，案件于是展期至今天开审。

然而，今早开审前，被告和控方针对要审讯几项控状展开激烈争论。没有代表律师的被告指，双方在之前的审前会议中达成协议，会针对七项展开审讯。

控方则表示，由于案件类型不同，有些控状并未在之前的会议中提出，但最后确定会以九项控状展开审讯，并已事先通知她。

被告在控方作出解释时频频打岔，更指控方疏忽导致案件拖延一年多。控方则指被告不懂法律，不甘示弱的被告也回呛指控方同样不懂得法律。

案件休庭后，双方达成协议，以九项控状展开审讯，包括七项抵触滥用毒品法令和两项抵触基础设施保护法案，指她在2019年7月22日、25日和29日，以及9月2日、9日和16日没准时到裕廊警署报到，也于7月4日违反监督令擅自离境。

另外，她也被指于2019年7月16日两度在肃毒局里使用电脑拍摄视频。

案件下午续审。（人名译音）