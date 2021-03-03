南艺和拉萨尔将联合成立我国首所艺术大学

（早报讯）南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院将联合成立我国首所艺术大学，为学生提供更多学习机会，提升大专艺术教育的发展渠道。

这所私立大学预计在接下来三到四年内成立，借助两校的专长提供课程，以新大学的名义颁授文凭。

教育部长兼财政部第二部长黄循财今天（3月3日）在国会辩论教育部开支预算时宣布这项计划。

南艺和拉萨尔这两所私立学院依旧是个别的独立机构，将在各自学院开办课程，包括现有的专业文凭(diploma)课程等，并发展专长项目，以保留两校的独特文化。配合大学的成立，两校将有一个中央部门来推动合作。

学生到时将有更多机会，包括跨院选修单元，实习和合作项目等。

目前，南艺和拉萨尔提供艺术、设计与媒体方面的专业文凭课程，并与海外学府联办大学文凭课程。

黄循财指出，新加坡的未来发展需要更多元的人才，不仅仅是在科学、技术、工程和数学（STEM），艺术、设计与媒体领域也需要专才。

除了专业文凭，南艺和拉萨尔与知名大学如伦敦大学金史密斯学院、英国皇家音乐学院和伦敦艺术大学合作，开办大学文凭课程。

课程获得教育部津贴，让学生享有优质且可负担的教育。两校多年来吸引高素质的教员，培养的毕业生也为我国不同领域做出贡献。

他指出，两校认同携手合作的机会，以借助各自强项促进更紧密的协作，为师生提供更多机会。学生将可跨院学习，共享学习资源。教员也可进行学术合作。

这所私立大学将获得政府的支持。在文化、社区及青年部的支持下，教育部已委任临时委员会来商讨大学的发展细节。

临时委员会由我国外交部巡回大使、李光耀创新城市中心主席陈庆珠教授领导。成员包括两所学院的校长、艺术与学术界、政府部门等代表。委员会料在2023年初完成工作。