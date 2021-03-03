本地82岁老翁确诊冠病 症状出现一周后曾检测呈阴性

（早报讯）根据卫生部今晚（3月3日）的文告，本地今天新增的两起社区病例，分别是一名82岁的新加坡籍男子，以及一名38岁的女性永久居民。

染疫的老翁是在上月14日出现流鼻涕、身体疼痛和发冷的症状，却迟至22日才到全科诊所求医。他当天接受病毒检测，结果呈阴性。

由于身体依旧不适，这名退休人士遂于3月1日再次求医，并二度接受病毒检测，这回结果成阳性。根据文告，老翁的血清检测结果呈阴性，意味他是当前受感染的。

卫生部也指出，老翁原定预约上月22日前往接种冠病疫苗，但因身体不适，医生建议他推迟接种。

另一名确诊的社区病例，则未出现症状。根据文告，这名家庭主妇原定准备飞往印度，昨天接受行前病毒检测，今天确诊染疫。她的血清检测结果尚未出炉。

上述两起社区病例的感染源头不明，当局正在调查中。他们都在确诊后被送往国家传染病中心接受治疗。

除了两起社区病例，我国今天也新增21起境外输入病例，当中包括18名年龄介于19至20岁的尼泊尔籍男性，他们都是凭工作证件入境。

确诊病患曾到访过的地点今天增加五个，包括慕斯达法购物中心（3月2日晚上10时25分至11时10分），以及位于宏茂桥10道第407座组屋的邻里超市和咖啡店（2月26日早上10时55分至中午12时30分）。