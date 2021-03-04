政府科技局推出更新版Singpass 助公众完成更多数码服务

（早报讯）不论是为文件进行数码签名、确认慈善受益者的背景，或是在自动贩卖机确认年龄后购买酒精饮料等，国人下来能使用更新版的Singpass，轻易完成不同领域的更多数码服务。

政府科技局今天（3月4日）宣布推出18年来首次更新的Singpass品牌和标志，并分享公众下来能通过该服务完成的服务。

当局指出，把日常生活中的各种交易数码化后，用户将无需提交纸质文件，简化的流程也可加快有关机构批准申请的速度，从而为国人和企业节省时间。

除了数码交易，Singpass应用去年增添的数码身份证，也为用户提供多一种身份验证方法。用户在Singpass中的身份资料采用的是加密技术，以保证资料是真实、完整且不可否认的，促使用户和企业能更安全地进行交易。

例如，用户能在图书馆和综合诊疗所的自助服务亭中，扫描数码身份证的条码轻易借书和登记。

为确保国人能轻易使用Singpass服务，该服务的网站和应用上的关键交易页面将在最迟今年底推出四大语言的翻译。

政府科技局目前也已提供不同身份验证方式，如可通过手机短信接收一次性密码和脸部识别功能，方便更多用户使用Singpass服务。

当局也将在用户的Singpass应用中增添更多的数码身份证件，例如数码驾驶执照。