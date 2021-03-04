【新加坡绿色发展蓝图】调整路税框架后电动车路税最多削减34％

（早报讯）从明年1月起，陆路交通管理局将结合30-90千瓦（kW）和90-230千瓦这两个电力等级的路税。原本路税金额较高的90-230千瓦等级电动车，日后须支付的路税可减少高达34％。

交通部长王乙康今午（3月4日）在国会参与新加坡绿色发展蓝图辩论时指出，我国目前根据车辆的推进力计算路税，这无意中导致更节能的电动车须支付更高的路税。“我们应该调整路税，确保外观、感觉及豪华程度相同的电动车和内燃式引擎（简称ICE）车辆，支付的路税大致相同。”

以电力为150kW的现代Kona电动车为例，目前须支付1447元路税。从明年起，车主每年可省下352元（24％），须支付的路税为1095元，与ICE的奥迪（Audi）Q7路税相近。

本地所有车辆的废气排放量每年达到约640万吨。王乙康指出，如果所有轻型车辆改成电动车，排放量会减少150至200万吨，占我国总排放量约4％，这对实现我国绿色愿景发挥不可忽视的作用。“我们可以走在（电动车）科技的尖端，推动新加坡绿色发展蓝图这个重要目标。”

另外，从2025年起，柴油驱动车和德士将不接受注册；从2030年起，所有新注册的新车和德士须采用更清洁能源驱动。我国计划到了2040年全面淘汰ICE车辆，由更节能环保的电动车取代。