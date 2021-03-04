2023年起 购买饮料要为容器付押金

（早报讯）国家环境局将在明年公布饮料容器的押金退费制法律框架，要求饮料生产和进口商负起回收饮料容器责任，并于2023年正式开始实施。

商家和民众将在押金退费制（Deposit Refund Scheme）的过渡期间内设立相应设施，逐步适应新做法。

永续发展与环境部长傅海燕今天（3月4日）下午在国会拨款委员会辩论永续部开支预算宣布以上消息。

一般来说，消费者在购买饮品时须为容器支付小额押金，之后再到指定地点如零售店归还空瓶罐取回押金。饮料生产和进口商则须根据它们的供应量，缴付一笔金额给参与制造商责任计划（Extended Producer Responsibility）的业者，作为承担设立押金退费系统和取回空瓶罐的费用。

电子垃圾、食物垃圾，以及包括塑料在内的包装垃圾是我国三大垃圾来源。永续部早前设下的目标是最迟在2030年把埋置垃圾数量减少三成。根据最新公布的2030年新加坡绿色发展蓝图，新的目标是争取在2026年就能先减少两成的垃圾量。

电子垃圾回收方面的制造商延伸责任制度将于今年7月生效。当局会在更多人流量高的地点设置可回收电子垃圾收集点，如民众俱乐部、市镇理事会，与购物商场等，提高民众参与回收的积极性。