环境卫生机制今年7月逐步落实

（早报讯）从今年7月起，政府将分阶段为学前中心、学校、青年设施及乐龄护理设施等超过2000个高风险场所落实新的环境卫生机制，并在明年3月底前扩大至小贩中心和咖啡店，以加强设施清洁与卫生。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时指出，有关设施的物业经理须委派员工受训成为环境卫生协调员（Environmental Control Coordinator）。

首批超过2000名环境卫生协调员将从本月开始受训，由精深技能发展局认证的培训机构负责授课，包括工艺教育学院和四所理工学院。符合条件的学员可获高达90％的课程费用津贴。完成培训后，环境卫生协调员将协助物业经理制定和实行一套环境卫生计划。

环境局也会推出技术指南，为不同领域的业主详细说明改善高风险场所环境卫生的基线准则，以及进行例常清洗和消毒工作时须注意的事项。当中包括：为厕所、电梯和垃圾站等高接触表面，制定每日最低清洗频率；平时不易接触到的窗板、天花板和墙扇，至少每半年须彻底清洗；为应对呕吐等人体排泄物制定清洗和消毒程序，以及确保害虫管理措施到位。

许连碹也说，环境局将在本月底前更新清洁服务以成果为导向的合约模式（outcome-based contracting，简称OBC）指南。这类合约模式不再硬性规定清洁员工人数，而是由服务买家在合约中定下期望达到的清洁标准，以清洁工作的干净程度和效率等成果作为评估指标。更新指南将帮助供需双方在必要时进行额外的清洗和消毒工作，服务买家也能更简易地评估清洁成果。

另一方面，为鼓励环境服务业者采用科技提升运作效率和生产力，环境局将把生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）津贴延长至今年9月30日。截至上个月17日，已有458家公司的1290项申请获当局批准，发放津贴总额约2800万元。