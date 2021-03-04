三阿叔藏毒被捕 一人跳窗逃跌伤

（早报讯）肃毒局人员前天突击惹兰红山组屋单位，在屋内搜出大麻和海洛因等毒品，三名阿叔当场落网，另一名32岁马国男住客跳窗逃走，结果从二楼坠落跌伤，送院后情况稳定。

中央肃毒局昨天（3月3日）发文告指出，当局在周二（2日）的扫毒行动中共逮捕七男一女，年龄介于20岁至71岁，当中有一名马来西亚人，所起获的毒品包括51克海洛因、2022克冰毒、928克大麻、1克可卡因、超过4000颗爱他死药丸和106颗埃利敏5号药丸。这批毒品的市价估计超过23万6000元。

其中在惹兰红山一带的行动中，当局人员于傍晚时分在巴士站逮捕分别是65岁和71岁的阿叔，两人涉嫌贩毒，并从71岁阿叔身上起获了536克的大麻。

同一时间，肃毒局人员也突击同一带的一间住宅单位，屋内三名年龄介于62岁至68岁的阿叔当场被捕，屋内搜出320克大麻和六颗埃利敏5号药丸。两名阿叔身上也藏有共51克海洛因、1克冰毒、73克大麻以及3000元现金。

当肃毒局人员进入屋内搜查时，一名32岁马来西亚籍男住客试图逃跑，从二楼单位的窗口一跃而出，结果坠楼跌伤，被送往新加坡中央医院，目前情况稳定。

肃毒局同天展开另一起扫荡行动，在榜鹅逮捕22岁男子和20岁女子，并押送他们到兀兰停车场和黄埔罗弄柠檬（Lorong Limau）藏毒处，搜出更多毒品。

肃毒局人员先在苏芒径（Sumang Walk）一带逮捕这对男女，从男子身上搜出431克冰毒后，把他们押送带到一住家单位，从屋内搜出231克冰毒、1克可卡因和多种吸毒工具。

随后，当局人员还把他们押到位于兀兰弯一带停车场和黄埔罗弄柠檬（Lorong Limau）的藏毒处，搜出1351克冰毒、4000颗爱他死药丸和100颗埃利敏5号药丸。

针对上述八名涉毒男女的调查还在进行中。